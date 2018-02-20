Прокурор, що засадив Луценка, отримав підвищення і квартиру за 10 гривень

Прокурор Віктор Клименко, який у 2012 році засадив за грати міністра МВС Юрія Луценка, отримав підвищення і успішно пройшов таємну перевірку доброчесності.

Про це повідомляє проект PROSUD.

Нині Клименко працює начальником відділу забезпечення державного обвинувачення у регіоні управління підтримання державного обвинувачення в суді прокуратури Києва.

Свою нинішню посаду він отримав 14 квітня 2016 року.

Загалом, згідно з біографією, Клименко працював у правоохоронних органах з 2001 року, зокрема, у прокуратурі Солом’янського району та прокуратурі Києва, 2010-2014 роках – на керівних посадах в прокуратурі столиці.

Нещодавно він брав участь у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідування.

А у 2012 році Клименко намагався стати суддею, а тому проходив кваліфікаційний іспит на посаду судді.

Але найбільш скандальною справою за участі Клименка було засудження нинішнього Генпрокурора – Юрія Луценка. У 2012 році Клименко виступав державним обвинувачем у справі екс-міністра МВС Луценка, якого засудили до 4 років колонії.

У декларації Клименка вказана Ірина Степанівна Чорна як особа, що спільно проживає, але обоє не перебувають у шлюбі.

Чорна також працює прокурором у ГПУ, з 31 січня – заступником начальника відділу забезпечення обвинувачення у Верховному Суді управління підтримання обвинувачення в суді Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в судах.

Згідно з деклараціями прокурорів за 2013, 2015 та 2016 роки, за цей час Клименко задекларував 391 тисячу гривень заробітної плати, 1,6 мільйона гривень спадщини та 1,1 мільйона гривень від продажу нерухомого майна.

Чорна у 2013 році заробила 259 тисячі гривень та отримала 400 тисяч гривень у якості подарунка від батька. У 2015 та 2016 роках вона не вказала жодної гривні заробітної плати. Повідомляється, що у цей період вона доглядала за дитиною, але виплати на дитину до досягнення нею трирічного віку чомусь отримував Клименко, а не Чорна.

Портал не зміг дослідити, звідки у звичайного прокурора майно, яке він продав за 1,1 мільйона гривень, оскільки у декларації за 2013 рік Чорна вказала лише дочку прокурора Клименка – Дарину Вікторівну, а от самого прокурора не зазначила.

Продавши своє майно за 1,1 мільйона гривень, Клименко, згідно з декларацією за 2015 рік, користувався службовою квартирою, площею 56,3 кв. м. У декларації за 2016 рік квартира такої ж площі вказана як приватна власність – по 50% у власності Клименка і його дочки. Повідомляється, що Клименко приватизував службову квартиру лише за 10 гривень.

Підкреслюється, що у родини Клименка було інше нерухоме майно, тож проблем із житлом він не мав.

У 2017 році Віктор Клименко отримав у спадщину від матері 3 земельні ділянки у Чернігівській області.

Решта майна належить Ірині Чорній. У її власності дві квартири у столиці (46,3 кв. м – 100% власності та 50,59 кв.м у спільній власності, де Чорна володіє 33%).

Ще одна квартира Чорної спочатку була вказана як об’єкт незавершеного будівництва. А уже в поданій формі змін за 2017 рік – як квартира площею 101 кв. м. за адресою вулиця Ломоносова, 46/1 і вартістю лише 585 тисяч гривень.

Клименко має Volkswagen Jetta 2015 року випуску, придбаний за 612 тисяч гривень, а Чорна у 2017 році придбала нову Toyota Corolla за 633 тисяч гривень.