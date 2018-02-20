Прокурор, засадивший Луценко, получил повышение и квартиру за 10 гривен

Прокурор Виктор Клименко, который в 2012 году засадил за решетку министра МВД Юрия Луценко, получил повышение и успешно прошел тайную проверку добродетели.

Об этом сообщает проект PROSUD.

Сейчас Клименко работает начальником отдела обеспечения государственного обвинения в регионе управления поддержания государственного обвинения в суде прокуратуры Киева.

Свою нынешнюю должность он получил 14 апреля 2016 года.

В целом, согласно биографии, Клименко работал в правоохранительных органах с 2001 года, в частности, в прокуратуре Соломенского района и прокуратуре Киева, в 2010-2014 годах – на руководящих должностях в прокуратуре столицы.

Недавно он участвовал в конкурсе на должность директора Государственного бюро расследований.

А в 2012 году Клименко пытался стать судьей, а потому проходил квалификационный экзамен на должность судьи.

Но наиболее скандальным делом с участием Клименко было осуждение нынешнего Генпрокурора – Юрия Луценко. В 2012 году Клименко выступал государственным обвинителем по делу экс-министра МВД Луценко, которого приговорили к 4 годам колонии.

В декларации Клименко указана Ирина Степановна Черна как лицо, совместно проживающее, но оба не состоят в браке.

Черна также работает прокурором в ГПУ, с 31 января – заместителем начальника отдела обеспечения обвинения в Верховном Суде управления поддержания обвинения в суде Департамента поддержания обвинения и представительства интересов государства в судах.

Согласно декларациям прокуроров за 2013, 2015 и 2016 годы, за это время Клименко задекларировал 391 тысячу гривен зарплаты, 1,6 миллиона гривен наследия и 1,1 миллиона гривен от продажи недвижимого имущества.

Черна в 2013 году заработала 259 тысяч гривен и получила 400 тысяч гривен в качестве подарка от отца. В 2015 и 2016 годах она не указала ни одной гривны заработной платы.

Сообщается, что в этот период она ухаживала за ребенком, но выплаты на ребенка до достижения им трехлетнего возраста почему-то получал Клименко, а не Черна.

Портал не смог исследовать, откуда у обычного прокурора имущество, которое он продал за 1,1 миллиона гривен, поскольку в декларации за 2013 Черна указала только дочь прокурора Клименко – Дарью Викторовну, а вот самого прокурора не указала.

Продав свое имущество за 1,1 миллиона гривен, Клименко, согласно декларации за 2015 год, пользовался служебной квартирой, площадью 56,3 кв. м. В декларации за 2016 квартира такой же площади указана как частная собственность – по 50% в собственности Клименко и его дочери. Сообщается, что Клименко приватизировал служебную квартиру всего за 10 гривен.

Подчеркивается, что у семьи Клименко было другое недвижимое имущество, поэтому проблем с жильем он не имел.

В 2017 году Виктор Клименко получил в наследство от матери 3 земельных участка в Черниговской области.

Остальное имущество принадлежит Ирине Черной. В ее собственности две квартиры в столице (46,3 кв. м – 100% собственности и 50,59 кв.м в общей собственности, где Черна владеет 33%).

Еще одна квартира Черной сначала была указана как объект незавершенного строительства. А уже в представленной форме изменений за 2017 год – как квартира площадью 101 кв. м. по адресу улица Ломоносова, 46/1 и стоимостью всего 585 тысяч гривен.

Клименко имеет Volkswagen Jetta 2015 выпуска, приобретенный за 612 тысяч гривен, а Черна в 2017 году приобрела новую Toyota Corolla за 633 тысяч гривен.