У зоні АТО загинув боєць 1989 року народження, 4 поранено – штаб

19 лютого в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий, ще 4 бійців отримали поранення та бойове травмування.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу у вівторок.

"Змушений із сумом повідомити, що вчора внаслідок ворожих обстрілів маємо втрату. Загинув один наш український захисник, 1989 року народження", – сказав полковник.

За його словами, також, внаслідок обстрілів з боку окупантів, отримав поранення один український захисник, ще один військовослужбовець – бойове травмування. Також, під час виконання завдань, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє наших військових.

"Усіх їх було евакуйовано до військових мобільних госпіталів. Стан здоров’я одного з наших захисників оцінюється як важкий, ще трьох – задовільний. Наразі вони отримують усю необхідну кваліфіковану медичну допомогу", – запевнив Гуцуляк.