В зоне АТО погиб боец 1989 года рождения, 4 ранены – штаб

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Вторник, 20 февраля 2018, 12:52

19 февраля в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 военнослужащий, еще 4 бойцов получили ранения и боевую травму.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник.

"Вынужден с грустью сообщить, что вчера в результате вражеских обстрелов имеем потерю. Погиб один наш украинский защитник, 1989 года рождения", - сказал полковник.

По его словам, также в результате обстрелов со стороны оккупантов, получил ранения один украинский защитник, еще один военнослужащий - боевую травму. Также, во время выполнения задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое наших военных.

"Все они были эвакуированы в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья одного из наших защитников оценивается как тяжелое, еще троих – удовлетворительное. Сейчас они получают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь", - заверил Гуцуляк.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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