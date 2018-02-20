Пошук доказів у справі Майдану: ГПУ витратила 70 тисяч на альпініста

Генеральна прокуратура заплатила 70 тисяч гривень альпіністу за пошук куль, які застрягли у будівлях біля Майдану Незалежності 20 лютого 2014 року.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

"Це було зроблено для того, щоб знайти кулі в тих місцях, де слідчі не побачили. Тобто для додаткового обстеження усіх будинків на висоті", - розповів він.

За словами представника прокуратури, ця робота дала важливий результат – вилучено не менше 10 куль, придатних для дослідження.

"Зараз призначені експертизи, які, сподіваємось, нам дадуть додаткові докази", - зазначив він.

Горбатюк сказав, що нічого не знає про тендер, на якому обирався альпініст, і про назву підприємства, яке він представляв (журналісти на брифінгу сказали, що це – ПП "Лазуткін"). Прокурор порадив звернутися з цього приводу до господарського управління ГПУ.

Водночас слідчий наголосив, що роботою обраного висотника задоволений.

Як відомо, Генпрокуратура ще шукає кулі часів Майдану у будівлі готелю "Україна".

Євген Кізілов, УП