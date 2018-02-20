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ОІ-2018: Франція виграє "золото" в змішаній естафеті, Україна – сьома

Вівторок, 20 лютого 2018, 13:37
Золото Франції приніс Фуркад

Збірна України з біатлону посіла сьоме місце в змішаній естафеті на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані.

На восьми вогневих рубежах українці припустилися 5-ти промахів.

По одному промаху допустили Ірина Варвинець, Юлія Джима, Артем Прима використав два додаткових патрони.

На фініші українці програли переможцям більше хвилини.

 

Виграла гонку збірна Франції зі своїм лідером Мартеном Фуркадом, який біг на останньому етапі. Фуркад зумів обійти німця Арнда Пайффера, який на стрільбі заробив одне коло штрафу.

"Срібло" виграла команда Норвегії. У бронзовому фініші італієць Віндіш з порушенням правил обійшов Пайффера, вигравши медаль.

Середа 21 лютого в біатлоні – вихідний, а на наступний день запланована жіноча естафета.

Микола Аврамчук для УП
Теми: Олімпіада
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