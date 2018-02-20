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ОИ-2018: Франция берет "золото" в смешанной эстафете, Украина - седьмая

Вторник, 20 февраля 2018, 13:37
Золото Франции принес Фуркад

Сборная Украины по биатлону заняла седьмое место в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

На восьми огневых рубежах украинцы допустили 5-ти промахов.

По одному промаху допустили Ирина Варвинец, Юлия Джима, Артем Прима использовал два дополнительных патрона.

На финише украинцы проиграли победителям более минуты.

 

Выиграла гонку сборная Франции со своим лидером Мартеном Фуркадом, который бежал на последнем этапе. Фуркад сумел обойти немца Арнда Пайффера, который в стрельбе заработал один круг штрафа.

"Серебро" выиграла команда Норвегии. В бронзовом финише итальянец Виндиш с нарушением правил обошел Пайффера, выиграв медаль.

Среда 21 февраля в биатлоне - выходной, а на следующий день запланирована женская эстафета.

Николай Аврамчук для УП
Темы: Олимпиада
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