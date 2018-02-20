Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У зоні АТО загинув боєць, ще троє отримали поранення – штаб

Вівторок, 20 лютого 2018, 17:35

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів, загинув один український воїн, ще троє наших військових зазнали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 20 лютого.

На луганському напрямку ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, зенітної установки та гранатометів неодноразово вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке.

З мінометів, гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали опорні пункти українських оборонців Кримського. Поблизу Катеринівки окупанти порушували перемир’я з гранатометів.

На донецькому напрямку по позиціях сил АТО поблизу населеного пункту Піски противник застосував 82-мм міномети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети. Також з мінометів калібру 120-мм окупанти вели вогонь по наших укріпленнях біля Ломакиного.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: