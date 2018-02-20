У зоні АТО загинув боєць, ще троє отримали поранення – штаб

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів, загинув один український воїн, ще троє наших військових зазнали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 20 лютого.

На луганському напрямку ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, зенітної установки та гранатометів неодноразово вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке.

З мінометів, гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали опорні пункти українських оборонців Кримського. Поблизу Катеринівки окупанти порушували перемир’я з гранатометів.

На донецькому напрямку по позиціях сил АТО поблизу населеного пункту Піски противник застосував 82-мм міномети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети. Також з мінометів калібру 120-мм окупанти вели вогонь по наших укріпленнях біля Ломакиного.