В зоне АТО погиб боец, еще трое ранены – штаб

С начала суток российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 20 февраля.



На луганском направлении враг из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по позициям сил ВСУ в районе населенного пункта Троицкое.



Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки оккупанты нарушали перемирие из гранатометов.



На донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120-мм оккупанты вели огонь по нашим укреплениям возле Ломакино.