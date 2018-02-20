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В зоне АТО погиб боец, еще трое ранены – штаб

Вторник, 20 февраля 2018, 17:35

С начала суток российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 20 февраля.

На луганском направлении враг из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по позициям сил ВСУ в районе населенного пункта Троицкое.

Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки оккупанты нарушали перемирие из гранатометов.

На донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120-мм оккупанты вели огонь по нашим укреплениям возле Ломакино.

Темы: АТО
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