"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв'язку з коригуванням графіку руху поїздів.

Про це повідомляє офіційний сайт "Укрзалізниці".

"Наразі продаж квитків на дати після 25 березня призупинений у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час", – йдеться в повідомленні.

Там нагадують, що цьогоріч переведення годинника на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю 25 березня.

"Продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня, інші – наступного тижня. Про відкриття продажу буде повідомлено додатково", – зазначають залізничники.

"Укрзалізниця" перепросила за тимчасові незручності.

Як повідомлялось, у квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці" на 10%.