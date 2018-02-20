"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на дати після 25 березня

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Вівторок, 20 лютого 2018, 18:58

"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв'язку з коригуванням графіка руху поїздів.

Про це повідомляє офіційний сайт "Укрзалізниці".

"Наразі продаж квитків на дати після 25 березня призупинений у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час", – йдеться в повідомленні.

Там нагадують, що цьогоріч переведення годинника на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю 25 березня.

"Продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня, інші –  наступного тижня. Про відкриття продажу буде повідомлено додатково", – зазначають залізничники.

"Укрзалізниця" перепросила за тимчасові незручності.

Як повідомлялось, у квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці" на 10%.

Українська правда
Теми: Укрзалізниця
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