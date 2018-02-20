"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта в связи с корректировкой графика движения поездов.



Об этом сообщает официальный сайт "Укрзализныци".



"Сейчас продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с корректировкой графика движения поездов через переход на летнее время", – говорится в сообщении.



Там напоминают, что в этом году перевод часов на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.



"Продажа билетов на некоторые поезда будет открыта до конца текущей недели, на другие - на следующей неделе. Об открытии продажи будет сообщено дополнительно", - отмечают железнодорожники.



"Укрзализныця" извинилась за временные неудобства.

Как сообщалось, в апреле произойдет первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты для пассажиров "Укрзализныци" на 10%.