"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта

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Вторник, 20 февраля 2018, 18:58

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта в связи с корректировкой графика движения поездов.

Об этом сообщает официальный сайт "Укрзализныци".

"Сейчас продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с корректировкой графика движения поездов через переход на летнее время", – говорится в сообщении.

Там напоминают, что в этом году перевод часов на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.

"Продажа билетов на некоторые поезда будет открыта до конца текущей недели, на другие - на следующей неделе. Об открытии продажи будет сообщено дополнительно", - отмечают железнодорожники.

"Укрзализныця" извинилась за временные неудобства.

Как сообщалось, в апреле произойдет первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты для пассажиров "Укрзализныци" на 10%.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
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