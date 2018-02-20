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НАЗК запросило заступника голови Держрибагентства через видачу премії екс-дружині

Вівторок, 20 лютого 2018, 18:29

Національне агентство із запобігання корупції запросило заступника голови Держрибагентства Андрія Кравченка, щоб він надав пояснення щодо видачі премії його колишній дружині.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Національне агентство вбачає в цьому факт порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Також вказане діяння містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, відповідальність за яке передбачено статтею 172-7  Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Кравченка запросили до НАЗК 22 лютого 2018 року.

В агентстві зазначили, що відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення, неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів.

Українська правда

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Теми: НАЗК
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