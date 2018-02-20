НАПК пригласило заместителя председателя Госрыбагентства из-за выдачи премии экс-жене

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Вторник, 20 февраля 2018, 19:29

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило заместителя председателя Госрыбагентства Андрея Кравченко, чтобы он предоставил объяснения о выдаче премии его бывшей жене.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство видит в этом факт нарушения требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении .

Кравченко пригласили в НАПК 22 февраля 2018 года.

В агентстве отметили, что в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер.

Украинская правда
Темы: НАПК
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