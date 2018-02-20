МЗС протестує проти продовження "справи Хізб ут-Тахрір"

Міністерство закордонних справ України протестує та вимагає припинити переслідування кримських татар через продовження "справи Хізб ут-Тахрір" на окупованому півострові.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв’язку з продовженням розгляду в Північнокавказькому окружному військовому суді сфабрикованої проти громадян України Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова справи", - йдеться у повідомленні.

У МЗС назвали це судовим фарсом та прикладом репресій під приводом "боротьби з тероризмом".

"Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити політично вмотивоване переслідування представників кримськотатарського народу", - наголошують у відомстві.

Як відомо, 4 грудня 2017 року в окупованому Сімферополі на виїзному засіданні Ростовський окружний військовий суд РФ продовжив арешт шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліму Алієву, Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джеппарова до 27 травня 2018 року.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Перших чотирьох обвинувачених в ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них - член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Інші два фігуранти "справи" Арсен Джеппаров і Рефат Алімов знаходяться під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.