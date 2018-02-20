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МИД протестует против продолжения "дела Хизб ут-Тахрир"

Вторник, 20 февраля 2018, 20:53

Министерство иностранных дел Украины протестует и требует прекратить преследование крымских татар из-за продолжения "дела Хизб ут-Тахрир" на оккупированном полуострове.

Об этом сообщается на сайте МИД.

"Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с продолжением рассмотрения в Северокавказком окружном военном суде сфабрикованного против граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова дела", - говорится в сообщении.

В МИД назвали это судебным фарсом и примером репрессий под предлогом "борьбы с терроризмом".

"Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить политически мотивированное преследование представителей крымскотатарского народа", - отмечают в ведомстве.

Как известно, 4 декабря 2017 года в оккупированном Симферополе на выездном заседании Ростовский окружной военный суд продлил арест шестерым фигурантам "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Муслиму Алиеву, Эмиру-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову до 27 мая 2018 года.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

Первых четырех обвиняемых в ялтинском "деле Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинець Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Другие два фигуранта "дела" Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татарыполитзаключенныеМИДРосcия
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