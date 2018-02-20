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Прокуратура Криму працює над правовою блокадою Росії – Мамедов

Вівторок, 20 лютого 2018, 21:36

Прокуратура Автономної Республіки Крим працює над правовою блокадою Росії на окупованому півострові.

Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передає "Радіо Свобода".

За його словами, наглядове відомство шукає факти вчинення військових злочинів і злочинів проти людяності та інших порушень конституційних прав громадян України підконтрольною Кремлю "владою".

Крім того, відомство створило реєстр суден-порушників, які заходять в закриті порти на окупованому півострові.

"Для злагодженої роботи в цьому напрямку в 2017 році створено робочу групу, до складу якої входять представники прокуратури АР Крим, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства інфраструктури, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби та Державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Не залишаються поза увагою прокуратури і питання здійснення польотів над Кримом", - зазначив прокурор АРК.

Мамедов додав, що керівництво палати судноплавства торгово-промислової палати Туреччини направило всім суб'єктам морських перевезень і портового бізнесу лист, в якому вказало на заборону приймати судна, які прибувають із закритих портів окупованого Криму.

Відповідний лист направили після візиту генпрокурора України Юрія Луценка в Анкару.

"Українська правда" в Threads

Теми: прокуратураКримРосія
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