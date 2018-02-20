Прокуратура Крыма работает над правовой блокадой России - Мамедов

Прокуратура Автономной Республики Крым работает над правовой блокадой России на оккупированном полуострове.

Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передает "Радио Свобода".

По его словам, надзорное ведомство ищет факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности и других нарушений конституционных прав граждан Украины подконтрольной Кремлю "властью".

Кроме того, ведомство создало реестр судов-нарушителей, которые заходят в закрытые порты на оккупированном полуострове.

"Для слаженной работы в этом направлении в 2017 году создана рабочая группа, в состав которой входят представители прокуратуры АР Крым, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства инфраструктуры, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы и Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Не остаются без внимания прокуратуры и вопросы осуществления полетов над Крымом", - отметил прокурор АРК.

Мамедов добавил, что руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо, в котором указало на запрет принимать суда, прибывающие из закрытых портов оккупированного Крыма.

Соответствующее письмо направили после визита генпрокурора Украины Юрия Луценко в Анкару.