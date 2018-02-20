Від початку бойових дій спецслужби затримали 11 росіян – Матіос

Від початку бойових дій на Донбасі українські військові спецслужби затримали 11 росіян.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Військові спецслужби затримали за різних обставин 11 громадян Російської Федерації, з них - троє кадрових військовослужбовців. Стосовно всіх до суду були скеровані обвинувальні акти і визначені вироки", – розповів Матіос.

Він зазначив, що за різні періоди війни, контингент російських військових на Донбасі складав від трьох до шістнадцяти тисяч осіб.

"У період Іловайської трагедії максимальний контингент російської військової присутності становив кілька тактично-батальйонних груп, загальною кількістю близько 16 тисяч осіб", - розповів Матіос.

Він пояснив, що спецслужбам вдалося затримати лише 11 росіян, бо Україна не веде наступальну війну.