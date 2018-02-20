С начала боевых действий спецслужбы задержали 11 россиян - Матиос

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Вторник, 20 февраля 2018, 23:05

С начала боевых действий на Донбассе украинские военные спецслужбы задержали 11 россиян.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"Военные спецслужбы задержали при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, из них - трое кадровые военнослужащие. По всем в суд были направлены обвинительные акты и определены приговоры", - рассказал Матиос.

Он отметил, что за различные периоды войны, контингент российских военных на Донбассе составлял от трех до шестнадцати тысяч человек.

"В период Иловайской трагедии максимальный контингент российского военного присутствия составлял несколько тактико-батальонных групп, общей численностью около 16 тысяч человек", - рассказал Матиос.

Он пояснил, что спецслужбам удалось задержать лишь 11 россиян, потому что Украина не ведет наступательную войну.

Украинская правда
Темы: Донбасс АТО Росcия Матиос
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