Держборг України перевищив два трильйони гривень

Загальна сума державного і гарантованого боргу України станом на 1 січня становила 2,14 трильйона гривень.

Про це сказала голова Держказначейства Тетяна Слюз під час звіту про діяльність Державної казначейської служби за 2017 рік, повідомляє "Укрінформ", передає "Економічна правда".

"Безумовно, державний гарантований борг насправді вже сягає трильйонів. На сьогодні, а саме станом на 1 січня 2018 року, він склав трохи більше 2 трильйонів гривень, а саме 2,14 трильйона гривень", - сказала Слюз.

"Коли подивитись на 1 січня 2016 року, то він становив 1 трильйон 600 млрд гривень", - додала голова Держказначейства.

Раніше віце-президент Світового банку Сиріл Муллер заявив, що Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, інакше вона втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

Україна щорічно витрачає 130 мільярдів на обслуговування боргу.

Нагадаємо, у 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.