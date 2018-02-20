Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдолг Украины превысил два триллиона гривен

Вторник, 20 февраля 2018, 22:18

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины по состоянию на 1 января составила 2,14 триллиона гривен.

Об этом сказала председатель Госказначейства Татьяна Слюз во время отчета деятельности Государственной казначейской службы за 2017 год, сообщает "Укринформ", передает "Экономическая правда".

"Безусловно, государственный гарантированный долг на самом деле уже достигает триллионов. На сегодняшний день, а именно по состоянию на 1 января 2018 года, он составил немногим более 2 триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен", - сказала Слюз.

"Когда посмотреть на 1 января 2016 года, то он составлял 1 триллион 600 млрд гривен", - добавила председатель Госказначейства.

Ранее вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер заявил, что Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.

Украина ежегодно тратит 130 миллиардов на обслуживание долга

Напомним, в 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты госдолга.

Темы: долгУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
долг
Боррель о мятеже в России: более слабый Путин – это большая опасность
Палата представителей США одобрила законопроект о потолке госдолга
Соглашение об увеличении лимита госдолга США не повлияет на помощь Украине - Bloomberg
Последние новости
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: