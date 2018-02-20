Госдолг Украины превысил два триллиона гривен

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Вторник, 20 февраля 2018, 23:18

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины по состоянию на 1 января составила 2,14 триллиона гривен.

Об этом сказала председатель Госказначейства Татьяна Слюз во время отчета деятельности Государственной казначейской службы за 2017 год, сообщает "Укринформ", передает "Экономическая правда".

"Безусловно, государственный гарантированный долг на самом деле уже достигает триллионов. На сегодняшний день, а именно по состоянию на 1 января 2018 года, он составил немногим более 2 триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен", - сказала Слюз.

"Когда посмотреть на 1 января 2016 года, то он составлял 1 триллион 600 млрд гривен", - добавила председатель Госказначейства.

Ранее вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер заявил, что Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.

Украина ежегодно тратит 130 миллиардов на обслуживание долга

Напомним, в 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты госдолга.

Темы: долг Украина
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