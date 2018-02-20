SOHR: У Сирії за останні 48 годин урядові війська вбили 250 осіб

Урядові сили Сирії протягом 48 годин вбили 250 осіб у ​​Східній Гуті - останньому районі, контрольованому супротивниками офіційного Дамаска.

Про це повідомила правозахисна організація "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), пише DW.com.

За даними ООН, в регіоні за ці дві доби виведені з ладу шість клінік, включаючи найважливіший госпіталь в Арбіні, який двічі піддавався бомбардуванням. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

Правозахисники відзначають, що це найбільші добові людські втрати в районі Східної Гути з часів хімічної атаки в 2013 році.