SOHR: В Сирии за последние 48 часов правительственные войска убили 250 человек

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Среда, 21 февраля 2018, 00:35

Правительственные силы Сирии в течение 48 часов убили 250 человек в Восточной Гуте - последнем районе, контролируемом противниками официального Дамаска.

Об этом сообщила правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), пишет DW.com.

По данным ООН, в регионе за эти двое суток выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался  бомбардировкам. Как сообщает SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Правозащитники отмечают, что это самые большие суточные человеческие потери  в районе Восточной Гуты со времен химической атаки в 2013 году.

Темы: Сирия
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