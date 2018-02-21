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За рік кількість населення України зменшилось на 200 тисяч

Середа, 21 лютого 2018, 00:18

Упродовж 2017 року чисельність населення України зменшилася на понад 198 тисяч людей.

Про це, посилаючись на оновлені дані Державної служби статистики, пише Радіо Свобода.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 63 живонароджені", – йдеться у звіті.

Так, минулоріч народилося майже 364 тисячі українців, померли – понад 574.

Відповідно до статистичних даних, станом на 1 січня 2018 року кількість громадян складає 42 мільйони 386 тисяч.

Оцінку чисельності населення за 2017 рік проводили з охопленням усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої території Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Україна
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