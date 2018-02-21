За год население Украины сократилось на 200 тысяч

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Среда, 21 февраля 2018, 01:18

В течение 2017 года численность населения Украины уменьшилась на более чем 198 000 человек.

Об этом, ссылаясь на обновленные данные Государственной службы статистики, пишет Радио Свобода.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 63 живорожденные", - говорится в отчете.

Так, в прошлом году родилось почти 364 тысячи украинцев, умерли - более 574.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2018 года количество граждан составляет 42 миллиона 386 тысяч.

Оценку численности населения за 2017 проводили с охватом всех регионов Украины, кроме временно оккупированной территории Крыма.

Темы: Украина
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