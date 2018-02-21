Матіос озвучив статистику самогубств серед військовослужбовців

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Середа, 21 лютого 2018, 06:57

В середньому в зоні бойових дій на Донбасі щотижня вчиняли самогубство 2 - 3 військовослужбовця.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Дуже сумна статистика самогубств серед людей, які тривалий час перебувають (на території бойових дій). В середньому в тиждень 2-3 людини ", - сказав він.

"Це ті, хто перебуває в зоні АТО", - уточнив він, додавши, що ведення статистики самогубств серед учасників бойових дій не в компетенції військової прокуратури.

Матіос підкреслив, що участь в боях на сході України взяли понад 500 тисяч осіб.

"До 80% з них мають ті, чи інші ознаки посттравматичного синдрому, який полягає і в жорстокості в сім'ї, і в агресії, і в несприйняття цивільного життя", - додав він.

Як повідомлялось, в 2016 році самогубство в зоні АТО вчинили 63 військовослужбовця.

Теми: Збройні сили АТО Матіос
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