Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матіос озвучив статистику самогубств серед військовослужбовців

Середа, 21 лютого 2018, 05:57
Матіос озвучив статистику самогубств серед військовослужбовців

В середньому в зоні бойових дій на Донбасі щотижня вчиняли самогубство 2 - 3 військовослужбовця.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Дуже сумна статистика самогубств серед людей, які тривалий час перебувають (на території бойових дій). В середньому в тиждень 2-3 людини ", - сказав він.

"Це ті, хто перебуває в зоні АТО", - уточнив він, додавши, що ведення статистики самогубств серед учасників бойових дій не в компетенції військової прокуратури.

Матіос підкреслив, що участь в боях на сході України взяли понад 500 тисяч осіб.

"До 80% з них мають ті, чи інші ознаки посттравматичного синдрому, який полягає і в жорстокості в сім'ї, і в агресії, і в несприйняття цивільного життя", - додав він.

Як повідомлялось, в 2016 році самогубство в зоні АТО вчинили 63 військовослужбовця.

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силиАТОМатіос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Збройні сили
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: