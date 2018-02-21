Матиос озвучил статистику самоубийств среди военнослужащих

В среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершали самоубийство 2 – 3 военнослужащих.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".



"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (на территории боевых действий). В среднем в неделю 2-3 человека", – сказал он.

"Это те, кто находится в зоне АТО", – уточнил он, добавив, что ведение статистики самоубийств среди участников боевый действий не в компетенции военной прокуратуры.



Матиос подчеркнул, что участие в боях на востоке Украины приняли более 500 тысяч человек.



"А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит и в жестокости в семье, и в агрессии, и в не восприятии мирной жизни", – добавил он.

Как сообщалось, в 2016 году самоубийство в зоне АТО совершили 63 военнослужащих.