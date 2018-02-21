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Доба в АТО: Бойовики застосовують артилерію, є втрати

Середа, 21 лютого 2018, 06:25

Минулої доби, ворог провів 15 прицільних обстрілів позицій сил АТО,  унаслідок яких загинув 1 український військовослужбовець, ще п’ятеро воїнів зазнали поранень і двоє травмовані.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог активізувався довкола Троїцького, де декілька годин вів вогонь з артилерійських установок калібру 122 та 100 мм, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки і гранатометів.

Неподалік Кримського і Світлодарська незаконні збройні формування застосували міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю, а оборонців Катеринівки – обстрілювали з протитанкового ракетного комплексу і гранатометів.

На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка оборони. Тут ворог застосував 120-мм міномети поблизу населених пунктів Лебединське і Ломакине.

Також з мінометів, але калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали  опорні пункти ЗСУ біля Пісків, а у передмісті Авдіївки – вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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