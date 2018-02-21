Сутки в АТО: Боевики применяют артиллерию, есть потери

За прошедшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов позиций сил АТО, в результате которых погиб 1 украинский военнослужащий, еще пятеро воинов получили ранения и двое травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг активизировался вокруг Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов.

Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки - обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На Донецком направлении эпицентром огневой напряжения стал приморский участок обороны. Здесь враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединский и Ломакино.

Также из минометов, но калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали опорные пункты ВСУ у Песков, а в пригороде Авдеевки - вели огонь из автоматических станковых гранатометов.