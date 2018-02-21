Польська опозиція представила зміни до закону про Інститут нацпам'яті

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Середа, 21 лютого 2018, 09:06

Польська опозиційна партія "Громадянська платформа" представила свій проект оновленого закону про Інститут національної пам’яті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

За словами лідера партії Гжегожа Схетини, запропоновані опозицією зміни виправлять помилки вже схваленого і підписаного президентом варіанту змін до закону.

"Польський парламент повинен відреагувати на цю ситуацію. Заява держсекретаря США Рекса Тіллерсона, резолюція Верховної Ради України і, нарешті, дуже жорсткі заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху показують, де ми перебуваємо, до чого призводить помилкова політика уряду PiS", - сказав Схетина.

Політик повідомив, що у запропонованих змінах ідеться про криміналізацію формулювання "польські табори смерті" та злочини, скоєні на території колишніх Східних кресів.

"У нашому проекті ми також говоримо про те, що трапилося з поляками, депортованими в Сибір. Ми вказуємо всі ці записи, щоб показати, що ми в Польщі повинні писати нашу історичну політику. Вона не може бути написана під диктування Кремля, який хоче посварити нас з ключовими союзниками і сусідами", - заявив Схетина.

Одночасно "Громадянська платформа" направила документ до президента Польщі Анджея Дуди з метою консультації.

Як повідомлялося, польський закон про Інститут національної пам’яті, який призвів до конфлікту у відносинах з Україною, Ізраїлем та США, не діятиме до з'ясування спірних моментів Конституційним судом.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Водночас Анджей Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону про Інститут національної пам’яті, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Теми: Польща Україна
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