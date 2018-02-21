Польская оппозиция представила изменения в закон о Институте нацпамяти

Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" представила свой проект обновленного закона о Институте национальной памяти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

По словам лидера партии Гжегожа Схетины, предложенные оппозицией изменения исправят ошибки уже одобренного и подписанного президентом варианта изменений в закон.

"Польский парламент должен отреагировать на эту ситуацию. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, резолюция Верховной Рады Украины и, наконец, очень жесткие заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху показывают, где мы находимся, к чему приводит ошибочная политика правительства PiS", - сказал Схетина.

Политик сообщил, что в предложенных изменениях говорится о криминализации формулировка "польские лагеря смерти" и преступлениях, совершенные на территории бывших восточных областей.

"В нашем проекте мы также говорим о том, что случилось с поляками, депортированными в Сибирь. Мы указываем эти записи, чтобы показать, что мы в Польше должны писать нашу историческую политику. Она не может быть написана под диктовку Кремля, который хочет поссорить нас ключевыми союзниками и соседями ", - заявил Схетына.

Одновременно "Гражданская платформа" направила документ к президенту Польши Анджею Дуде с целью консультаций.

Как сообщалось, польский закон об Институте национальной памяти, который привел к конфликту в отношениях с Украиной, Израилем и США, не будет действовать до выяснения спорных моментов Конституционным судом.