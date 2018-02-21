Командування в/ч Житомирщини впіймали на розкраданні пального – СБУ

Командування однієї з військових частин Житомирщини викрили на розкраданні паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, яка діяла спільно з військовою прокуратурою в цій справі.

Оперативники спецслужби встановили, що четверо зловмисників з серпня 2017 року підробляли документи на списання пального, нібито використаного військовою технікою під час виконання бойових завдань у районі проведення АТО та тренувань на учбових полігонах.

"Списане" пальне військові вивозили за межі частини у 200-літрових бочках та реалізовували фермерам та приватним особам з Житомирській та Вінницькій областях, заявляє СБУ.

"Списане" пальне військові вивозили за межі частини Фото СБУ

Співробітники служби задокументували продаж ділками 50 тонн пального у середньому по 20 гривень за літр.

Правоохоронці затримали двох фігурантів справи під час спроби продажу 4 тонн пального.

Під час обшуків, проведених на Житомирщині, Вінниччині та за місцем дислокації підрозділів військових частин, співробітники СБУ вилучили документи та чорнові записи, які підтверджують незаконне списання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.