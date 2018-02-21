Командование в/ч Житомирщины поймали на хищении горючего – СБУ

Командование одной из воинских частей Житомирской области уличили в хищении горюче-смазочных материалов.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины, которая действовала совместно с военной прокуратурой в этом деле.



Оперативники спецслужбы установили, что четверо злоумышленников с августа 2017 года подделывали документы на списание горючего, якобы использованного военной техникой при выполнении боевых задач в зоне АТО и тренировок на учебных полигонах.



"Списанное" горючее военные вывозили за пределы части в 200-литровых бочках и реализовывали фермерам и частным лицам из Житомирской и Винницкой областей, заявляет СБУ.

"Списанное" горючее военные вывозили за пределы части Фото СБУ

Сотрудники службы задокументировали продажу дельцами 50 тонн горючего в среднем по 20 гривен за литр.



Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи 4 тонн горючего.

Во время обысков, проведенных в Житомирской и Винницкой областей и по месту дислокации подразделений воинских частей, сотрудники СБУ изъяли документы и черновые записи, подтверждающие незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.