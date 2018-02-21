Командование в/ч Житомирщины поймали на хищении горючего – СБУ

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Среда, 21 февраля 2018, 10:09

Командование одной из воинских частей Житомирской области уличили в хищении горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, которая действовала совместно с военной прокуратурой в этом деле.

Оперативники спецслужбы установили, что четверо злоумышленников с августа 2017 года  подделывали документы на списание горючего, якобы использованного военной техникой при выполнении боевых задач в зоне АТО и тренировок на учебных полигонах.

"Списанное" горючее военные вывозили за пределы части в 200-литровых бочках и реализовывали фермерам и частным лицам из Житомирской и Винницкой областей, заявляет СБУ.

"Списанное" горючее военные вывозили за пределы части
Фото СБУ

Сотрудники службы задокументировали продажу дельцами 50 тонн горючего в среднем по 20 гривен за литр.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи 4 тонн горючего.

 

Во время обысков, проведенных в Житомирской и Винницкой областей и по месту дислокации подразделений воинских частей, сотрудники СБУ изъяли документы и черновые записи, подтверждающие незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.

 

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

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