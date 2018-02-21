У суді над Януковичем подивились відео про приїзд Порошенка до Криму

В Оболонському районному суді Києва, де слухається справа про державну зраду Віктора Януковича, переглянули відеозапис про приїзд тоді ще нардепа Петра Порошенка до Криму 28 лютого 2014 року.

Про перегляд цього речового доказу перед допитом президента клопотала сторона обвинувачення.

Згідно з поясненням прокурора, на записі видно, що 28 лютого 2014 року Порошенко особисто прибув до Криму без охорони, щоб владнати конфлікт, який підбурювала тоді на півострові Росія.

На самому відео, яке знімав один з місцевих телеканалів, Порошенко російською мовою заявляє присутнім журналістам, що приїхав поговорити з депутатами Верховної Ради Криму і запропонувати їм проведення круглого столу з вирішення проблем півострова.

"Колеги, від наших з вами спільних зусиль залежить, чи буде в Криму мир. Я приїхав для того, щоб цей мир знайти. Сьогодні ми з вами повинні знайти цей компроміс", - заявив він в мікрофони.

Телеведучий повідомив за кадром, що тоді Порошенку так і не вдалося потрапити до депутатів. Зрештою він сів у таксі і поїхав.

Як відомо, у середу Оболонський суд планує допитати президента Петра Порошенка через відеозвязок.

Євген Кізілов, УП