Порошенко буде свідчити у суді через відеозв'язок
Суд дозволив допитати президента Петра Порошенка через відеозвязок.
Таке рішення озвучив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.
Він зазначив, що сторона обвинувачення надала достатні докази того, щоб дозволити свідку Порошенку свідчити дистанційно у режимі відеоконференції.
Тому, за його словами, суд ухвалив рішення задовольнити клопотання сторони обвинувачення.
У свою чергу прокурор Руслан Кравченко додав, що у президента 21 лютого призначені міжнародні зустрічі та телефонні переговори, тому попередив суд про можливі перерви під час допиту, для забезпечення повноцінної роботи президента.
Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що не згоден на перерви і звернувся до суду з проханням перенести допит Порошенка, зазначивши, що у сторони захисту є понад 200 запитань до діючого президента, який вона не встигне поставити, якщо будуть перерви у півторагодинному допиті свідка.
Суддя Дев'ятко запевнив, що у сторони захисту буде вдвічі більше часу для допиту президента, ніж у прокурорів, тож у адвокатів буде можливість поставити Порошенку всі зазначенні питання.
Суд пішов на 15-хвилинну перерву для організації відеорконференції з Адміністрації президента.
Раніше повідомлялося, що прокурори подали до Оболонського райсуду Києва клопотання про допит президента Петра Порошенка як свідка у режимі відеоконференції з будівлі Адміністрації глави держави.
Також повідомлялося, що вранці 21 лютого будівля Оболонського райсуду Києва, де розглядають справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, перебуває під посиленою охороною.
Як відомо, 18 лютого президент Петро Порошенко заявив, що візьме участь у судовому процесі щодо Януковича.