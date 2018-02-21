Швейцарські суди відмовили Іванющенкам у розмороженні коштів

Україна може сподіватися на повернення 72 мільйонів франків, заблокованих на рахунках у Швейцарії, пов'язаних із колишнім народним депутатом України Юрієм Іванющенком.

Про це DW повідомили в Федеральному відомстві юстиції Швейцарії.

"Якщо заблоковані кошти мають кримінальне походження, Україна зможе домагатися їхньої передачі, за умови, що будуть чинні рішення судів", – відповіли у відомстві на запит DW.

Швейцарські судді не пристали на вимоги адвокатів фірм Іванющенків розморозити 72 мільйонів франків у швейцарських банках. Їхні вимоги 30 жовтня 2017 року відхилив Федеральний кримінальний суд, а 17 листопада і Федеральний суд Швейцарії.

Оприлюднили ці рішення в реєстрі декілька тижнів тому.

Як повідомило Федеральне відомство юстиції, наприкінці листопада Швейцарія передала українським правоохоронцям документи щодо банківських рахунків та операцій Ірини Іванющенко.

У липні 2013 року багамська компанія трьома траншами переказала понад 30 млн дол. у банк Цюріха на рахунок Ірини Іванющенко, дружини нардепа-"регіонала", відомого як "Юра Єнакієвський". Кошти потрапили до Швейцарії через офшори.

У 2014 році Генпрокуратура України відкрила справу за підозрою у незаконному збагаченні на 72 мільйони швейцарських франків: екс-"регіоналу" висунули підозру в організації заволодіння державними коштами, отриманими Україною від продажу квот Японії на викиди парникових газів згідно з Кіотським протоколом.

Навесні 2013 року підконтрольні дружині Юрія Іванющенка фірми отримали від держави без тендера багатомільйонне замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за кошти, отримані за Кіотським протоколом.

Ірина Іванющенко через інвестиційний фонд "Нові технології" та британську компанію Goodlight Capital Limited була співзасновницею компанії "Карпатибудінвест", яка фігурує у "кіотській" справі.

Частку компанії Rollexa Limited, яка була останньою ланкою у цьому ланцюгу підставних фірм, за даними британського реєстру, мала і донька Іванющенків Даяна (Яна), яка з 2013 року проживає у США як співачка Ivy Lane.

Невдовзі після відкриття кримінальної справи проти Юрія Іванющенка Rollexa Limited, якій належали 50% Goodlight Capital Limited, була ліквідована, а її частку переформили на інші підставні фірми.

Адвокати фірм Іванющенків запевняли, що гроші, заблоковані у Швейцарії, не мають стосунку до "кіотської" справи. Іванющенки домагалися розмороження коштів у банках і відмови надати Україні правову допомогу у справі.