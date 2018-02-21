Швейцарские суды отказали Иванющенко в размораживании средств

Украина может рассчитывать на возвращение 72 миллионов франков, заблокированных на счетах в Швейцарии, связанных с бывшим народным депутатом Украины Юрием Иванющенко.



Об этом DW сообщили в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии.



"Если заблокированные средства имеют криминальное происхождение, Украина сможет добиваться их передачи, при условии, что будут действовать решения судов", – ответили в ведомстве на запрос DW.



Швейцарские судьи не согласились на требования адвокатов фирм Иванющенко разморозить 72 миллионов франков в швейцарских банках. Их требования 30 октября 2017 года отклонил Федеральный уголовный суд, а 17 ноября и Федеральный суд Швейцарии.



Обнародовали эти решения в реестре несколько недель назад.



Как сообщило Федеральное ведомство юстиции, в конце ноября Швейцария передала украинским правоохранителям документы по банковским счетам и операциям Ирины Иванющенко.



В июле 2013 года багамская компания тремя траншами перечислила более 30 млн долл. в банк Цюриха на счет Ирины Иванющенко, жены нардепа-"регионала", известного как "Юра Енакиевский". Средства попали в Швейцарию через оффшоры.



В 2014 году Генпрокуратура Украины возбудила дело по подозрению в незаконном обогащении на 72 миллиона швейцарских франков: экс-"регионалу" выдвинули подозрение в организации завладения государственными средствами, полученными Украиной от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу.



Весной 2013 года подконтрольные жене Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера многомиллионный заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за счет средств, полученных по Киотскому протоколу.



Ирина Иванющенко через инвестиционный фонд "Новые технологии" и британскую компанию Goodlight Capital Limited была соучредителем компании "Карпатибудінвест", которая фигурирует в "киотском" деле.



Долю компании Rollexa Limited, которая была последним звеном в этой цепи подставных фирм, по данным британского реестра, имела и дочь Иванющенко Даяна (Яна), которая с 2013 года проживает в США как певица Ivy Lane.



Вскоре после открытия уголовного дела против Юрия Иванющенко Rollexa Limited, которой принадлежали 50% Goodlight Capital Limited, была ликвидирована, а ее долю переоформили на другие подставные фирмы.



Адвокаты фирм Иванющенко уверяли, что деньги, заблокированные в Швейцарии, не имеют отношения к "киотскому" делу. Семья Иванющенко добивалась размораживания средств в банках и отказа предоставить Украине правовую помощь в деле.