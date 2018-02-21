Україні, щоб не бути Росією, потрібен Антикорупційний суд - Нуланд

Екс-представниця Держдепу США Вікторія Нуланд заявила, що в Україні необхідно якнайшвидше створити Антикорупційний суд або кілька таких судів, щоб відмежуватися від країн з високим рівнем корупції, на зразок Росії.

Про це вона сказала в інтервю DW.

На запитання журналістки Жанни Нємцової, як Нуланд ставиться до того, що за чотири роки після Майдану діюча українська влада не змогла вирішити нагальних проблем в країні і побороти корупцію, політик відповіла, що це найбільший виклик для України.

"Це найважливіше, чого мусили досягти керівники держави, що мали зробити для свого народу і це було однією з головних вимог Майдану. Мені здається, що Україна чимало зробила для диверсифікації економіки, євроінтеграції та стабілізації своєї валюти", - сказала Нуланд.

Вона додала, що у той час дійсно мало зроблено в антикорупційні сфері.

"Я не хочу нікого звинувачувати. Думаю, шлях дуже зрозумілий і українські реформатори розуміють це, міжнародна громадськість розуміє це, МВФ та інші кредитори вимагають цього", - сказала Нуланд.

"Потрібний антикорупційний суд або й кілька судів, де можуть розглядатися такі справи. Це дійсно б допомогло Україні відмежуватися від країн з високим рівнем корупції, на зразок Росії", - пояснила політик.

На її думку, Україні необхідна більш активна приватизація держпідприємств, які слугують "дійною коровою для деяких "шишок", які як і раніше намагаються практикувати старий підхід в економіці".

"Потрібна нормалізація ціноутворення на ринку газу. Загалом, думаю, напрямок наступних реформ в Україні зрозумілий. Це питання волі і політичної єдності, що є непростим завданням", - розповіла Нуланд

Вона зазначила, що впевнена у тому, що якщо українці будуть разом наполегливо працювати, то зможуть подолати ці проблеми.

Також журналістка запитала у Нуланд, що на її думку мав на увазі президент Петро Порошенко, коли на Мюнхенській конференції сказав, "що Росія веде гібридну війну проти усього світу і що російський прапор не повинен майоріти де-небудь на планеті".

"Знаєте, я залишу Порошенку можливість тлумачити його власний посил. Гадаю в Україні панує розчарування через те, що ми не змогли досягти угоди про виведення російських нерегулярних військ з Донбасу, а ми неодноразово намагалися за останні три роки", - сказала вона.

Нуланд зазначила, що є сподівання, що різні учасники переговорів зможуть прийти до якоїсь угоди.

"Ми пропонували і підтримували ідею Порошенка про миротворців ООН на Донбасі, які б могли спостерігати за виведенням зовнішніх сил. Нові вибори, відновлення суверенітету України, високий ступінь політичної незалежності, політична автономія для тієї частини України… Я, як і раніше вважаю, що це основні елементи, які можуть привести до миру", - розповіла дипломат.

Вона запевнила, що головне наразі, чи хоче цього зараз Кремль.

"Дії в Україні і в Сирії - це не обходиться Росії задарма, ні в плані репутації, ні в плані санкцій, ні в плані російського бюджету", - впевнена Нуланд.

Вона зазначила, що коли санкції вперше вводилися і розширювалися у зв'язку з ескалацією конфлікту у 2014-2015 роках, то слугували для того, аби зупинити наступ нерегулярних військ за підтримки Росії.

"Мені здається, що значно більше територій могли бути окуповані, якщо б Росія не відчула в той момент на собі економічний тиск", - сказала екс-представник Держдепу.

На її думку, наразі санкції служать лише для заморожування конфлікту і їх необхідно використовувати як стимул до досягнення миру.

"А саме, демонструвати, що вони можуть бути пом'якшені в разі нормалізації ситуації на Донбасі, відновлення кордону і виведення іноземних російських військ і заодно, бути готовими підвищити ціну, посилити санкції, якщо все зривається, якщо справжніх переговорів не ведеться і ситуація не змінюється", - пояснила Нуланд.

Також журналістка запитала, чи не здалося їй видворення із країни екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі політичною боротьбою, вона відповіла, що не хоче втручатися у "внутрішню українську та грузинську кухню".