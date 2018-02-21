Украина, чтобы не быть Россией, нужен Антикоррупционный суд - Нулланд

Экс-представитель Госдепа США Виктория Нулланд заявила, что в Украине необходимо как можно быстрее создать Антикоррупционный суд или несколько таких судов, чтобы отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции, вроде России.

Об этом она сказала в интервью DW.

На вопрос журналистки Жанны Немцовой, как Нулланд относится к тому, что за четыре года после Майдана действующая украинская власть не смогла решить насущных проблем в стране и побороть коррупцию, политик ответила, что это самый большой вызов для Украины.

"Это самое важное, чего должны были достичь руководители государства, должны были сделать для своего народа и это было одним из главных требований Майдана. Мне кажется, что Украина много сделала для диверсификации экономики, евроинтеграции и стабилизации своей валюты", - сказала Нулланд.

Она добавила, что в то же время действительно мало сделано в антикоррупционной сфере.

"Я не хочу никого обвинять. Думаю, путь очень понятен и украинские реформаторы понимают это, международная общественность понимает это, МВФ и другие кредиторы требуют этого", - сказала Нулланд.

"Нужен антикоррупционный суд или и несколько судов, где могут рассматриваться такие дела. Это действительно бы помогло Украине отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции, вроде России", - объяснила политик.

По ее мнению, Украине необходима более активная приватизация госпредприятий, которые служат "дойной коровой для некоторых "шишек", которые по-прежнему пытаются практиковать старый подход в экономике".

"Нужна нормализация ценообразования на рынке газа. В общем, думаю, направление следующих реформ в Украине понятен. Это вопрос воли и политического единства, что является непростой задачей", - рассказала Нулланд

Она отметила, что уверена в том, что если украинцы будут вместе настойчиво работать, то смогут преодолеть эти проблемы.

Также журналистка спросила у Нулланд, что по ее мнению имел в виду президент Петр Порошенко, когда на Мюнхенской конференции сказал, "что Россия ведет гибридную войну против всего мира и российский флаг не должен развеваться где-нибудь на планете".

"Знаете, я оставлю Порошенко возможность толковать его собственный посыл. Думаю, в Украине царит разочарование из-за того, что мы не смогли достичь соглашения о выводе российских нерегулярных войск из Донбасса, а мы неоднократно пытались за последние три года", - сказала она.

Нулланд отметила, что есть надежда, что разные участники переговоров смогут прийти к какому-то соглашению.

"Мы предлагали и поддерживали идею Порошенко о миротворцах ООН на Донбассе, которые могли бы наблюдать за выводом внешних сил. Новые выборы, восстановление суверенитета Украины, высокая степень политической независимости, политическая автономия для той части Украины... Я по-прежнему считаю, что это основные элементы, которые могут привести к миру", - рассказала дипломат.

Она заверила, что главное то, хочет ли этого сейчас Кремль.

"Действия в Украине и в Сирии - это не обходится России даром, не в плане репутации, не в плане санкций, не в плане российского бюджета", - уверена Нулланд.

Она отметила, что когда санкции впервые вводились и расширялись в связи с эскалацией конфликта в 2014-2015 годах, то служили для того, чтобы остановить наступление нерегулярных войск при поддержке России.

"Мне кажется, что значительно больше территорий могли быть оккупированы, если бы Россия не почувствовала в тот момент на себе экономическое давление", - сказала экс-представитель Госдепа

По ее мнению, пока санкции служат лишь для замораживания конфликта и их необходимо использовать как стимул к достижению мира.

"В частности, демонстрировать, что они могут быть смягчены в случае нормализации ситуации на Донбассе, восстановления границы и вывода иностранных российских войск и заодно, быть готовыми повысить цену, усилить санкции, если все срывается, если настоящие переговоры не ведутся и ситуация не меняется", - пояснила Нулланд.

Также журналистка спросила, не показалось ей выдворение из страны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили политической борьбой, она ответила, что не хочет вмешиваться во "внутреннюю украинскую и грузинскую кухню".