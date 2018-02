У ЄС погодили продовження санкцій щодо 150 осіб та 38 компаній через Крим та Донбас

Посли ЄС прийняли рішення продовжити санкції щодо 150 осіб та 38 компаній через незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі ще на півроку.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає "Європейська правда".

"Посли ЄС сьогодні прийняли рішення продовжити на 6 місяців санкції, які включають замороження активів та заборону на в'їзд 150 фізичним особам та 38 підприємствам, що відповідальні за дії, які порушують територіальну цілісність України", - написав він.

EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea