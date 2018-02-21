У ЄС погодили продовження санкцій щодо 150 осіб та 38 компаній через Крим та Донбас

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Середа, 21 лютого 2018, 19:11

Посли ЄС прийняли рішення продовжити санкції щодо 150 осіб та 38 компаній через незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі ще на півроку.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає "Європейська правда".

"Посли ЄС сьогодні прийняли рішення продовжити на 6 місяців санкції, які включають замороження активів та заборону на в'їзд 150 фізичним особам та 38 підприємствам, що відповідальні за дії, які порушують територіальну цілісність України", - написав він.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Рада ЄС офіційно продовжила санкціїпроти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. 

Як відомо, сьогодні, 21 лютого, Європейський суд, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС У 2017 році.

Теми: ЄС санкції Росія
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