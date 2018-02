В ЕС согласовали продление санкций против 150 человек и 38 компаний из-за Крыма и Донбасса

Послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 150 человек и 38 компаний за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе еще на полгода.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает "Европейская правда".

"Послы ЕС сегодня приняли решение продлить на 6 месяцев санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд 150 физическим лицам и 38 предприятиям, ответственным за действия, которые нарушают территориальную целостность Украины", - написал он.

EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea