В ЕС согласовали продление санкций против 150 человек и 38 компаний из-за Крыма и Донбасса

Послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 150 человек и 38 компаний за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе еще на полгода.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает "Европейская правда".

"Послы ЕС сегодня приняли решение продлить на 6 месяцев санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд 150 физическим лицам и 38 предприятиям, ответственным за действия, которые нарушают территориальную целостность Украины", - написал он.

EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2018

Напомним, в сентябре 2017 года Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.

Как известно, сегодня, 21 февраля, Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.