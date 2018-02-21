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Шахтарі оголосили голодування у приміщенні Міненерго

Середа, 21 лютого 2018, 20:06

Гірники трьох шахт оголосили безстрокове голодування у приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

"Працівники трьох щахт державного підприємства "Селидіввугілля", а також голови тамтешніх первинних профспілкових організацій разом із очільником місцевої організації НПГУ міст Селидового та Новогродівки Віктором Трифоновим щойно у приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості оголосили безстрокове голодування!", - написав він.

Гірники вимагають погашення усієї заборгованості заробітної плати.

"З огляду на інфляційні процеси вони також закликають підвищити тарифні ставки. А ще вимагають "повернути вкрадені запаси" та виділити кошти на технічне переоснащення і забезпечення матеріалами ДП "Селидіввугілля", - зазначає Волинець.

Він підсумував, що у разі невиконання вимог, вони "залишають за собою право на страйк і голодний бунт у рамках законодавства України".

 
 
 

Українська правда

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Теми: шахтиМінпаливенерго
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