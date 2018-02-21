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Шахтеры объявили голодовку в помещении Минэнерго

Среда, 21 февраля 2018, 20:06

Горняки трех шахт объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Работники трех щахт государственного предприятия "Селидовуголь", а также главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым только что в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку!", - написал он.

Горняки требуют погашения всей задолженности по заработной плате.

"Учитывая инфляционные процессы они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП "Селидовуголь", - отмечает Волынец.

Он подытожил, что в случае невыполнения требований, они "оставляют за собой право на забастовку и голодный бунт в рамках законодательства Украины".

 
 
 

Украинская правда

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Темы: шахтыМинтопэнерго
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