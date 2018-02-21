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"Шахтар" переміг "Рому" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів

Середа, 21 лютого 2018, 22:54

Донецький "Шахтар" отримав перемогу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів з італійською "Ромою". У поєдинку у Харкові "гірники" виграли з рахунком 2:1.

У першому таймі цього протистояння краще були італійці. "Рома" мала кілька гольових моментів, а "Шахтар" здебільшого оборонявся, і не турбував ворота Аліссона. А наприкінці першого тайму гості відкрили рахунок. На 41-й хвилині матчу після пасу Джеко Юндер пробив повз П`ятова у кут воріт - 0:1.

Другий тайм цього матчу вже був за "Шахтарем". На 49-ій хвилині Феррейра пробив низом по воротах "Роми" - Аліссон на місці. А через три хвилини "Шахтар" забиває гол. Після пасу через все поле від Ракицького на Феррейру, останній прибрав захисника і пробив у кут воріт італійської команди - 1:1.

Протягом десяти хвилин Аліссон двічі рятує свою команду після складних ударів Марлоса та Тайсона.

Але "Шахтар" таки забив і другий гол. На 71-й хвилині зі штрафного з метрів 23-х Фред пробив, і м`яч від поперечки воріт залетів у ворота гостей - 2:1.

Мала шанси донецька команда і збільшити рахунок в цій грі: вже в доданий час Феррейра з кількох метрів пробивав, але Аліссон у парі із захисником вибиває м`яча з порожніх воріт.

Матч-відповідь пройде за два тижні в Римі.

Микола Аврамчук для УП

Теми: футболШахтар
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