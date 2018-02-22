РФ вкрала із Одеського родовища понад 3,5 млрд кубометрів газу - Нєжнова

РФ за час анексії Криму незаконно видобула із Одеського газового родовища понад 3,5 млрд кубометрів газу.

Про це в ефірі "Громадського" заявила голова правління державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова.

На питання, чи планує Росія припинити видобуток газу на Одеському газовому родовищі, вона відповіла, що відповідної заяви від офіційних російських органів не надходило.

"Наразі Росією незаконно видобуто 7 млрд 200 млн кубометрів газу, з яких половина - Одеське газове родовище (3,5 млрд)", - підкреслила Нєжнова.

"Росія із самого початку анексії Криму знала, що це економічна зона України. Оскільки наближаються міжнародні суди, може, Росія буде вживати якісь заходи", - додала вона.

За її словами, за час анексії Криму Росією незаконно було пробурено у родовищі ще 11 свердловин.

"Видобуток газу на Одеському родовищі триває, до моменту анексії там було пробурено 7 свердловин, потім - ще 11 свердловин. Родовища зараз використовується по повній. Нелегітимна влада Криму намагається викачати побільше газу звідти", - наголосила Нєжнова.

Як відомо, активи державної нафтогазової компанії "Чорноморнафтогаз", які залишилися на території анексованого Росією півострова Крим, будуть оголошені в міжнародний розшук.

Як повідомлялося, навесні 2014 року Росія здійснила анексію Криму і незаконне захоплення розташованих там активів, включно з газовидобувним обладнанням "Чорноморнафтогазу".

В результаті анексії компанія втратила 2 мільярди кубометрів щорічного видобутку природного газу.