РФ украла из Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газа - Нежнова

РФ за время аннексии Крыма незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд кубометров газа.

Об этом в эфире "Громадського" заявила глава правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.

На вопрос, планирует ли Россия прекратить добычу газа на Одесском газовом месторождении, она ответила, что соответствующего заявления от официальных российских органов не поступало.

"Сейчас Россией незаконно добыто 7 млрд 200 млн кубометров газа, из которых половина - Одесское газовое месторождение (3,5 млрд)", - подчеркнула Нежнова.

"Россия с самого начала аннексии Крыма знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры", - добавила она.

По ее словам, за время аннексии Крыма Россией незаконно было пробурено в месторождении еще 11 скважин.

"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено 7 скважин, затем - еще 11 скважин. Месторождениt сейчас используется по полной. Нелегитимная власть Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда", - отметила Нежнова.

Как известно, активы государственной нефтегазовой компании "Черноморнефтегаз", которые остались на территории аннексированного Россией полуострова Крым, будут объявлены в международный розыск.

Как сообщалось, весной 2014 года Россия осуществила аннексию Крыма и незаконный захват расположенных там активов, включая газодобывающее оборудование "Черноморнефтегаза".

В результате аннексии компания потеряла 2 миллиарда кубометров ежегодной добычи природного газа.