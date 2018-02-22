У Петербурзі вшанували героїв Небесної Сотні

У російському Санкт-Петербурзі увечері 21 лютого біля будівлі генконсульства України відбулась акцій до четвертої річниці подій на Майдані.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Близько 10 активістів прийшли до дипмісії, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час Революції гідності.

Організатор акції - представник петербурзького демократичного руху "Солідарність" Ольга Смирнова.

За її словами, активісти передали генконсулу України сині й жовті квіти та листівку.

У листівці, як вказала Смирнова, активісти написали, що громадяни Росії, які поділяють ліберальні та демократичні цінності, засуджують політичне керівництво РФ і президента Володимира Путіна через агресію щодо України.

Радіо Свобода

Поліцейські знімали все на відео, але не перешкоджали проведенню заходу.

Повідомляється, що поки активісти спілкувалися зі співробітниками українського консульства, проти їхньої акції виступали представники "Народно-визвольного руху", які також прийшли до будівлі консульства з плакатами і прапорами неіснуючої "Новоросії".