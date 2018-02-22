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В Петербурге почтили героев Небесной Сотни

Четверг, 22 февраля 2018, 01:25

В российском Санкт-Петербурге вечером 21 февраля у здания генконсульства Украины состоялась акция к четвертой годовщине событий на Майдане.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Около 10 активистов пришли к дипмиссии, чтобы почтить память погибших во время Революции достоинства.

Организатор акции - представитель петербургского демократического движения "Солидарность" Ольга Смирнова.

По ее словам, активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку.

В листовке, как указала Смирнова, активисты написали, что граждане России, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство РФ и президента Владимира Путина за агрессию в отношении Украины.

 
Радио Свобода

Полицейские снимали все на видео, но не препятствовали проведению мероприятия.

Сообщается, что пока активисты общались с сотрудниками украинского консульства, против их акции выступали представители "Народно-освободительного движения", которые также пришли к зданию консульства с плакатами и флагами несуществующей "Новороссии".

Темы: МайданРосcия
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