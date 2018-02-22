ОБСЄ фіксує збільшення кількості техніки бойовиків під Луганськом

Спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що зафіксували значне зосередження озброєння біля окупованих селищ Шимшинівка і Мирне у Луганській області.

Про це йдеться у звіті організації за період з 19:30 19 лютого по 19:30 20 лютого.

"19 лютого в непідконтрольною уряду районі безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 5 нерухомих самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) в 1 км на північний захід від населеного пункту Шимшинівка, розташованих там із порушенням ліній відводу", - підкреслили в ОБСЄ.

Також поблизу Шимшинівки спостерігачі зафіксували значну кількість іншого озброєння, зокрема, 11 танків (один Т-72 і десять Т-64) і 20 бронетранспортерів (МТ-ЛБ), на 7 з яких були встановлені зенітні установки (ЗУ-23), 7 машин управління вогнем артилерії (одна БТР-60ПБ і шість серії 1ВХХ) і 21 вантажівку військового типу.

"19 лютого міні-БПЛА СММ зафіксував значне кількість одиниць озброєння і військової техніки поблизу населеного пункту Мирне, а саме: 21 танк (вісімнадцять Т-64 і три Т-72), 12 буксированих гаубиць Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1), 15 мінометів (2Б9 "Васильок", 82 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм)", - йдеться у звіті.

"У цьому районі було помічено також 57 бойових машин піхоти (53 БМП-1 і 4 БМП-2), 15 бронетранспортерів (МТ-ЛБ), 2 броньовані розвідувальні машини (БРДМ-2 і БРМ-1К) 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини (ВТ-55), 2 встановлені на вантажівки зенітні установки (ЗУ-23), 1 інженерну машину (МДК-3), 1 установку розмінування (УР-77) і 2 мінні загороджувачі (ПММ-3)", - наголосили спостерігачі.