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ОБСЕ фиксирует увеличение количества техники боевиков под Луганском

Четверг, 22 февраля 2018, 02:40

Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения у оккупированных поселков Шимшиновка и Мирное в Луганской области.

Об этом говорится в отчете организации за период с 19:30 19 февраля по 19:30 20 февраля.

"19 февраля в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 5 неподвижных самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) в 1 км к северо-западу от населенного пункта Шимшиновка, расположенных там с нарушением линий отвода", - подчеркнули в ОБСЕ .

Также вблизи Шимшиновка наблюдатели зафиксировали значительное количество другого вооружения, в частности, 11 танков (один Т-72 и десять Т-64) и 20 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), на 7 из которых были установлены зенитные установки (ЗУ-23), 7 машин управления огнем артиллерии (одна БТР-60ПБ и шесть серии 1ВХХ) и 21 грузовик военного типа.

"19 февраля мини-БПЛА СММ зафиксировал значительное количество единиц вооружения и военной техники вблизи населенного пункта Мирное, а именно: 21 танк (восемнадцать Т-64 и три Т-72), 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 122 мм) 8 самоходных гаубиц (2С1), 15 минометов (2Б9 "Василек", 82 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм)", - говорится в отчете.

"В этом районе было замечено также 57 боевых машин пехоты (53 БМП-1 и 4 БМП-2), 15 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), 2 бронированные разведывательные машины (БРДМ-2 и БРМ-1К) 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ВТ-55), 2 установленные на грузовики зенитные установки (ЗУ-23), 1 инженерную машину (МДК-3), 1 установку разминирования (УР-77) и 2 минных заградителя (ПММ-3)", - отметили наблюдатели.

Темы: ДонбассОБСЕ
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